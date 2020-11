Dax: neues Allzeithoch nach Pause möglich

Verhält sich der Deutsche Aktienindex diesmal erneut so wie in den vergleichbaren Krisen der jüngeren Vergangenheit, können sich Anleger auf lange Sicht freuen. Kursgewinne in Richtung 15’000 sind nicht mehr auszuschliessen.



Wer wissen will, wie es nun weitergeht, sollte weit zurückschauen: Um eine dem Corona-Crash ähnliche Situation am Markt zu finden, muss man bis in die Jahre 2011 und 2009 nach hinten blicken. Seitdem hat der Dax (DAX 13'076.72 +0.18%) seinen statistisch normalen Bewegungsbereich (braun) nicht mehr verlassen. Damals aber, in der Finanz- und Schuldenkrise, tauchten die Kurse in eine Extremzone (rot) ab. Auch dieses Jahr hat der Markt den Spielraum nach unten voll ausgeschöpft. Danach erholte er sich zuerst an den oberen Rand seines Bewegungskorridors (schwarze Pfeile) und fiel dann wieder an dessen Untergrenze. Erst dann folgte eine Rally zu neuen Hochpunkten (grüne Pfeile). Diesmal steht sie noch aus.

Doch zunächst ist der Dax noch mit dem Abgabedruck im Bereich 13’400 konfrontiert, der im Kurzfristchart gut erkennbar ist. Auch die alten Rekorde um 13’800 dürften von vielen Anlegern wieder zu Gewinnmitnahmen herangezogen werden. Auch wenn der Index nun stagniert, sendet er aber positive Signale: Dass nach dem steilen Anstieg vom Montag nicht sofort wieder stark abverkauft wurde, ist ein klares Stärkezeichen. Nach einer mehr oder weniger ausgeprägten Pause sind daher neue Hochs möglich. Zunächst aber müssen sich Anleger auch auf Ausschläge zurück nach Süden einstellen, hier dürften vor allem die Bereiche um 12’700/12’800 und um 12’400 eine wichtige Rolle als Stabilisatoren spielen. UBSG 12.44 +0.28% ) Wer auf ein kurzfristiges Abprallen des Marktes an den nun erreichten technischen Hürden setzen will, kann beispielsweise den Valor 54512257 der UBSin Betracht ziehen. Damit lassen sich Verluste des Dax in Gewinne ummünzen und um den Faktor vier hebeln.

Das 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS bietet eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.