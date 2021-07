Dax: nicht ideal, aber dennoch positiv

Der Deutsche Aktienindex bleibt gut nachgefragt, was auch an der Entwicklung im eigentlich als schwach geltenden, soeben abgeschlossenen Börsenmonat ablesbar ist. Doch das Sommerloch ist noch lange nicht vorbei.

Nach dem Mai ist der Markt traditionell bis zum September sehr schwach, es gibt nur wenige Ausnahmen. Eine davon haben wir gerade gesehen, denn der Dax beendete den Juni sogar leicht im Plus, obwohl er bereits davor gut gelaufen und damit anfällig für Gewinnmitnahmen war. Nun bleibt zu hoffen, dass der Juli, der als einziger Handelsmonat in der Statistik eine positive Bilanz hat, nicht als Ausgleich diesmal mit einer schlechten Performance auffällt. Doch selbst wenn, ist die anhaltende Stärke des Marktes ein gutes Signal. Zwar entwickelt sich die laufende Aufwärtswelle (grün) nicht so dynamisch wie ihre beiden Vorgänger, aber ganz ignorieren lässt sich der Sommereffekt eben doch nicht.

Solange die grundsätzliche Richtung stimmt, bleibt das nächste Kursziel auf der Oberseite bei 16’500 bis 17’200 Punkten bestehen. Es leitet sich aus den Obergrenzen der mittel- und der langfristigen Schwankungsbänder des Marktes ab (blau, braun). Rückschläge unter die erste kurzfristige Haltezone bei 15’350 / 15’500 würden aber auf eine Ausweitung der Konsolidierung hindeuten und damit auch eine neue Zeitplanung im übergeordneten Chartbild erforderlich machen. Umgekehrt wäre ein Anstieg über 15’750 / 15’800 ein Zeichen für eine schnelle Fortsetzung der Rally. Trading-Idee: Zertifikate wie der Valor 48958400 der UBS, die einen Anstieg des Dax um das Vierfache verstärken, bleiben weiter haltenswert. Da der Hebel auch nach unten wirkt, sollten Anleger bei frischen Käufern aber vorsichtig bleiben. Wer stattdessen über eine Absicherung seines Portfolios nachdenkt, greift zu Alternativen auf der Short-Seite wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt. Weitere Informationen finden Sie hier.