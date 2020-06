Dax: nicht schwach genug für Korrektur

Der Deutsche Aktienindex hat seine zweite Aufwärtswelle nach dem März-Tief zwar gestoppt, aber stärkere Verluste bleiben trotzdem aus. Dies lässt Rückschlüsse auf den weiteren Trend zu.

Bereits an der ersten schwachen Stabilisierungszone im Kurzfristchart um 11’600 hat der Dax (DAX 12281.53 -0.81%) sich gefangen und bis 12’450 erholt. Ein Ausbruch aus diesen Grenzen dürfte darüber entscheiden, wie es weitergeht. Jetzt schon steht aber fest, dass Marktteilnehmer nicht mehr so lange im Panikmodus bleiben wie noch vor wenigen Monaten. Rückschläge werden dagegen offenbar verstärkt wieder als Kaufgelegenheiten gesehen, was Auswirkungen für die Zukunft haben sollte.

Die Chancen für eine Bodenbildung um 11’250/11’300 auch bei einer grösseren Schwäche steigen durch die zuletzt zu beobachtende Stärke des Marktes. Gleichzeitig erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des nach oben bis 12’900 reichenden nächsten Verkaufsbereichs im Chart. Anleger sollten jedoch nicht mit einem schnellen Ausbruch aus dieser Spanne rechnen – dafür ist der Index in kurzer Zeit bereits zu weit gestiegen und ist entsprechend überhitzt.

Nach wie vor ist das 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS (UBSG 10.565 -0.14%) eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen auch berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)