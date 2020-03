Dax: Nur im Idealfall über 11’500

Der überverkaufte Markt könnte sich zwar kurzzeitig beruhigen, doch die Zeitspanne für eine Erholung reicht von wenigen Wochen bis hinunter zu nur wenigen Stunden. Die ersten technischen Barrieren dürften dabei kaum zu überschreiten sein.

Im kurzfristigen Kursbild des Deutschen Aktienindex ist nach dem steilen Absturz der Weg auch für eine Gegenbewegung nach oben theoretisch erst einmal frei. Frühestens an der 11’500er-Marke ist eine horizontale Wendezone erkennbar (grau), die sich mit einer knapp darüber verlaufenden Abwärtstrendgeraden (rot) kreuzt. Mangels sonstiger Wegpunkte in unmittelbarer Nähe könnten sich einige Marktteilnehmer an diesen Hilfslinien orientieren.

Die längerfristige Prognose bleibt dagegen erst einmal negativ. Zwar befindet sich der DAX aus diesem Blickwinkel noch in einem Aufwärtstrend, doch ein Ausbruch unter dessen Südgrenze bei rund 10’050 ist nur eine Frage der Zeit. Richtet man sich bei der Kurszielprognose nach den Dimensionen vergangener Korrekturen (rot), dürfte der Markt frühestens zwischen 8150 und 9100 zum Stillstand kommen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)