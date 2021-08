Dax: Parallelen zum starken März

Der Deutsche Aktienindex zeigt ein ähnliches Verlaufsmuster wie bereits vor fünf Monaten. Dies weckt Hoffnungen auf einen weiteren Anstieg – zumindest nach dem Sommerloch.

Der Dax kommt bisher sehr gut durch die schwierigste Zeit des Jahres: Statt wie so oft an den langfristigen Durchschnittspreis (violett) zurückzufallen oder sogar sogar eine negative Performance aufzuweisen (rote / graue Flächen), hält er sich bislang stabil nahe seinen Rekorden – sogar ein neues Allzeithoch wurde in der Vorwoche markiert.

Der Ausbruch über die 15’800er-Marke war ein weiteres Stärkezeichen, mit dem der Index die Konsolidierungsphase der Vormonate abgeschlossen hat (grüne Box). Entwickelt er sich im Anschluss wie nach der vergleichbaren Kursformation im ersten Quartal, können sich Anleger auf weiter steigende Kurse freuen. Doch noch befindet sich der Markt in der kritischen saisonalen Phase zwischen Juni und September, in der er statistisch nicht allzu weit vorankommt. Daher dürfte der obere Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes bei 16’050 bis 16’200 Punkten vorerst das erzielbare Maximum darstellen. Nach einer Pause sind im Herbst dann aber neue Gewinne in Richtung der 16’500er-Marke eine realistische Option. Trading-Idee: Auf steigende Kurse ausgerichtete Hebelprodukte wie der Valor 48958400 der UBS können weiter gehalten werden, sollten aber mit Stoppkursen unterhalb der 14’800er-Marke abgesichert werden. Wer zudem über einen weiter gehenden Schutz seines Portfolios nachdenkt, greift zu Short-Papieren wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt und um das Zehnfache verstärkt. Weitere Informationen finden Sie hier.