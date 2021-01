Dax: Pause im Aufwärtstrend

Der Deutsche Aktienindex setzt seine Konsolidierung in einem ansonsten intakten markttechnischen Umfeld fort. Das Schwankungspotenzial reicht dabei von rund 13’500 bis 14’200 Punkte.





Der Dax (DAX 13'921.37 +0.77%) stabilisierte sich zuletzt an seinem Monatsdurchschnittspreis (blau), der derzeit bei etwa 13’750 Punkten die nächste Haltezone bildet. Stärker dürfte die Nachfrage aber erst anziehen, wenn der Index sich wieder in Richtung der horizontalen Wendezone bei 13’500/13’600 begibt. Abgesichert durch die dort zu erwartenden Käufe ist ein Anstieg zurück über die kleine Orientierungslinie der Verkäufer (rot) um 13’950 möglich. Auch ein grösseres Plus dürfte sich aber zunächst nur innerhalb des kurzfristigen Schwankungskorridors abspielen (grau), der momentan bis an die 14’200er-Marke reicht.

Infobox öffnen