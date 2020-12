Dax: Pendeln zur anderen Seite

Der Deutsche Aktienindex konsolidiert weiterhin die starken Gewinne des Vormonats in Form einer kleinen Handelsspanne knapp unterhalb seiner Rekordstände. Solange er diese Tradingrange nicht verlässt, bleibt die Prognose unverändert.





Nach einem wiederholten Scheitern an der markanten technischen Verkaufszone bei 13’400/13’450 schlägt der Dax (DAX 13'114.30 -1.36%) mal wieder in die Gegenrichtung aus. Hier ist die aktuell erste, allerdings nur schwache Haltezone an der 13’000er-Marke zu lokalisieren. Ein Hin und Her zwischen diesen Preisschwellen ist das wahrscheinlichste Szenario, wobei sich die Untergrenze auch noch leicht bis an den ersten stärkeren, mittelfristigen Haltebereich verschieben kann.