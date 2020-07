Dax: Positive Vorzeichen häufen sich wieder

Der Deutsche Aktienindex weist immer mehr Mikrosignale auf, die nach oben zeigen. Ob dies für einen neuen mittelfristigen Trend reicht, bleibt abzuwarten. Zumindest aber scheint die Gefahr eines sommerlichen Zusammenbruchs vorerst eindeutig gebannt.

Der Dax (DAX 13046.92 0.99%) befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend (grün), der ihn aktuell nach unten bei ungefähr 12’650 absichert, zumindest wenn die an der Trendkanal-Südgrenze immer wieder messbare Nachfrage anhält. Im Zuge dieser Trendbewegung zeigte der Markt immer wieder Anzeichen einer dominierenden Käuferseite (grüne Pfeile), so bildeten sich beispielsweise um 12’050 und 12’450 wiederholt untere Umkehrpunkte.

Auch die langsame Aufweichung der bis vor Kurzem noch abschreckenden 12’900er-Marke ist ein positives Signal. Nach oben ist der Weg dadurch nun theoretisch frei bis an die steigende Obergrenze des auf der untergeordneten Zeitebene berechenbaren Schwankungskorridors (dunkelgrau) um 13’100.

Aus der Vogelperspektive überzeugt der jüngste Ausbruch über 12’900 noch nicht, aber hier ist der stabile Verlauf des Dax oberhalb seines langfristigen Durchschnittspreises (violett) ein alternatives, ebenso gewichtiges Stärkezeichen. In einem Abwärtstrend kommt es dazu nicht, sodass nun eine Seitwärts- oder eine Aufwärtsbewegung die weitaus wahrscheinlicheren Optionen auch auf dieser Zeitebene darstellen.

Nach wie vor ist das 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)