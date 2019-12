Dax: positives Zeichen bestätigt

Der Deutsche Aktienindex bestätigt frühe Kaufsignale der Vorwoche durch eine weitere vielversprechende Entwicklung. Damit rückt erstmals seit Monatsanfang wieder eine Jahresendrally in den Bereich des Möglichen.

Mit dem zeitweise intraday vollzogenen Sprung über die 13’300er-Marke setzte der Dax (DAX 13287.83 -0.89%) bereits am vergangenen Freitag ein Zeichen, zum Auftakt der neuen Woche blieb er nun auch bis zum Handelsschluss über dieser markanten technischen Barriere aus dem November. Dies bestätigt die positive Tendenz, die mit einer Rückeroberung des Monatsdurchschnittspreises (blaue Kurve) vor ein paar Tagen ihren Anfang nahm. Die nächsten Ziele auf der Oberseite liegen nun um 13’500/13’600 am oberen Rand des steigenden Bewegungskorridors (graue Fläche).

Auch der Langfristchart zeigt auf ähnlicher Höhe den nächsten Wegpunkt für den Dax an, denn um 13’500 könnten sich Marktteilnehmer mit Gewinnmitnahmen an den Vorjahresrekorden orientieren. Auch der auf dieser Zeitebene kalkulierbare Schwankungskanal (braune Fläche) beginnt ab 13’650 dünne Luft anzuzeigen, steigt aber in den kommenden Wochen in Richtung 14’500 bis an den linearen Aufwärtstrend (schwarz). Geduldige Anleger könnten daher mit etwas Glück noch weiteres Potenzial realisieren.

