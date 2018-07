Dax: Potenzial bleibt vorerst begrenzt

Zum Wochenauftakt behauptete der deutsche Aktienmarkt die zuvor erzielten Gewinne. Anders als bei den vorherigen Anläufen hält die 12’800er-Marke, was ein positives Zeichen darstellt. Die Chancen für einen weiteren Aufwärtsimpuls sind durchaus gegeben. Anleger müssen aber etwas Geduld mitbringen.

Am Montag präsentierte sich der Dax (DAX 12815.96 0.14%) lustlos und pendelte in engen Grenzen seitwärts. Die Atempause kam somit wie erwartet. In der Vorwoche war der Markt um 2,4% gestiegen und verzeichnete die stärkste Wochenbilanz seit Mitte März.

Die Seitwärtsbewegung nimmt zugleich etwas Druck aus dem Kessel. Mit 12’800 Punkten rangiert der Index wieder im Wohlfühlbereich des grauen Prognosekorridors, der aus vergangenen Schwankungen berechnet wird. Zwei Szenarien sind nun denkbar: Entweder läuft der Dax ähnlich wie in der ersten Juli-Hälfte langsam an der nördlichen Begrenzung des Korridors nach oben, oder es folgt wie in der zweiten Monatshälfte ein scharfer Rücksetzer an die untere Spanne.

Die Wahrscheinlichkeit für das positive Szenario ist leicht höher anzusiedeln, weil inzwischen auch kurzfristige Indikatoren wie die 21-Tage-Linie wieder nach Norden zeigen. Viel Luft besteht aber nicht, bereits bei 12’900/13’000 dürften die Avancen der Käufer verstärkt ausgebremst werden.

Wichtig zu wissen: Grössere Verkaufssignale und eine Neubewertung der Lage zeichnen sich vorerst nicht ab. Selbst Verluste von knapp 2% bis an die Unterseite des Prognosekanals und damit die 21-Tage-Linie (blau) bei etwa 12’600 wären noch akzeptabel. Erst wenn der Dax unter 12’400 taucht, trüben sich die Aussichten wieder deutlicher ein.