Dax: Potenzial vorerst ausgeschöpft

Der Deutsche Aktienindex hat seine Grenzen auf der Oberseite ausgetestet, was ihn vorübergehend bremsen könnte. Anzeichen für eine dauerhafte Blockade gibt es aber vorerst keine, der Trend ist nach wie vor relativ eindeutig.

Der Dax kletterte zur Wochenmitte bis fast an den oberen Rand seines kurzfristigen Schwankungskorridors (rot), der aktuell an der 16’300er-Marke verläuft, und verfehlte ein neues Rekordhoch dabei nur um wenige Punkte. Dadurch steigt der Druck zu Gewinnmitnahmen, die den Index zunächst bis zurück in das Areal um 15’940 / 15’980 führen dürften. Dort treffen eine kleine horizontale Wendezone und eine Umsatzhäufung aus den Vortagen aufeinander. Etwas ausgeprägter dürfte ein ansonsten vergleichbar aufgebauter Haltebereich um 15’800 / 15’820 sein.

Trading-Idee: Um nach einer Pause weiter von einem starken Jahresanfang zu profitieren, eignen sich beispielsweise Long-Zertifikate wie der Valor 111150808 der UBS. Sie hebeln Kursbewegungen des Dax um den Faktor sechs und haben sich im zurückliegenden Quartal bereits im Wert verdoppelt. Zur Absicherung gegen eine kurzfristige Unterbrechung des Trends können Anleger dagegen auf Short-Zertifikate wie den Valor 54512257 zurückgreifen.