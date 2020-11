Dax: Preisanstieg wird wahrscheinlicher

Der Deutsche Aktienindex schiebt sich immer näher an die nächste technische Barriere, was als positives Signal interpretiert werden kann. Ohne die entscheidenden Impulse von der Wall Street wagen sich Käufer aber nicht weiter vor.





Zögerlich robbt sich der Dax (DAX 13'308.88 +0.17%) nun schon seit Tagen immer wieder von unten an die markante kurzfristige Verkaufszone der Vormonate um 13’400 / 13’450 heran. Im Gegensatz zu vergangenen Anläufen bleiben stärkere Abverkäufe nach diesen Annäherungsversuchen aber bislang aus – ein Stärkezeichen. An schwachen Tagen war zuletzt sogar bereits an der 13’000er-Marke wieder eine frühe Stabilisierung möglich. Ein Ausbruch nach oben ist damit wahrscheinlicher – allerdings eher in der kommenden Woche, angesichts des feiertagsbedingt verlängerten Wochenendes in den USA. Die dortigen Börsen blieben am Donnerstag geschlossen, heute findet nur ein verkürzter Handel statt. Erfahrungsgemäss wirkt sich das auch stark auf das Tagesgeschäft hierzulande aus, das entsprechend weniger schwankungsintensiv ausfällt.