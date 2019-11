Dax: Rekorde in Reichweite

Der Deutsche Aktienindex ist in Gehdistanz zu seinen Vorjahres-Spitzenwerten. Allerdings sollten Anleger bei einem «normalen» Verlauf etwas Zeit einkalkulieren, bevor diese erreicht werden.

Der Dax (DAX 13290.11 0.84%) hat das von uns vor einigen Tagen definierte kurzfristige Kursziel erreicht (hellgrüne Kreismarkierung), doch der Aufwärtstrend ist damit noch nicht vorbei. Entlang des steigenden Prognosekorridors auf diese Zeitebene (graue Fläche) lässt sich für die nächsten Tagen eine frische Zielmarke setzen (dunkelgrün), die jedoch nur im Idealfall erreichbar ist. Warum, zeigt der Blick auf den weiter zurückreichenden Chart:

Hier ist zu erkennen, dass der Index inzwischen in einer Zone angekommen ist, in der es seit 2015 immer wieder zu Richtungswechseln nach Süden gekommen war. Dazu kommt, dass der Markt nun auch in den oberen Randbereich seines langfristigen Schwankungskorridors (braune Fläche) eindringt, was erfahrungsgemäss weitere Gewinne nicht ausschliesst, aber verlangsamt. Wenn er stark überhitzt, kann er jetzt schon an die ehemaligen Hochs um 13’500 klettern, wahrscheinlicher ist aber, dass es schon auf dem aktuell gehandelten Preisniveau über 13’200 zu verstärkten Gewinnmitnahmen und damit einer Trendpause kommt. Profite teilweise zu realisieren, wird für vorsichtige und eher kurzfristig agierende Anleger daher immer mehr zu einer Option.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)