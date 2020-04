Dax: robust, aber sicher nicht positiv

Die starke Bärenmarktrally des Deutschen Aktienindex weckt Zweifel daran, ob der aktuelle Crash mit vergangenen Kurseinbrüchen vergleichbar ist. Doch die Weltuntergangsstimmung von heute unterscheidet sich nicht gross von Ereignissen wie dem 11. September und der Finanzkrise.

Der Dax (DAX 10675.9 0.47%) bleibt stabil oberhalb der ersten kurzfristigen Wendezone um 9900/10’150 und könnte auch die nächstfolgende technische Hürde um 11’000/11’500 mit etwas Rückenwind von der Wallstreet noch testen.

Selbst wenn der Index jedoch bis an das langfristige Maximalkursziel in Form des populären 200-Tage-Durchschnitts bei 12’300 steigen würde, bliebe die Prognose auf dieser Zeitebene negativ. Denn auch nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center 2001 erholte sich der zuvor stark kollabierte Markt ähnlich umfangreich – nur um dann weiter abzustürzen (rot). Auch auf den Einbruch in der Finanzkrise vor knapp zwölf Jahren folgten neue Tiefs. Nur weil derzeit rekordverdächtig viel Liquidität in den Markt gepumpt wird, dürfte der Basistrend sich kaum umkehren – dies sollte bestenfalls für übermässig starke Erholungszwischenphasen genügen.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)