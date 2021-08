Dax: Rückkehr zum Mittelpunkt

Der Deutsche Aktienindex verliert wieder leicht an Schwung, bleibt aber zumindest im übergeordneten Zeitfenster immer noch in einer guten technischen Verfassung.

Der Dax ist am Donnerstag zu Handelsbeginn zurück unter die 15’800er-Marke gefallen, die sich in den Vortagen als kurzfristige Wendezone in beide Richtungen etabliert hat und somit nun wieder als leichte Barriere dienen dürfte (grün). Allerdings stoppte die Abwärtsbewegung bereits wieder knapp über den Umsatzhäufungen der Vortage bei 15’650 / 15’680, sodass der Markt vor dem Wochenende auch weiter zwischen dieser Grenze und dem oben liegenden Gegenpol bei 15’900 / 15’970 oszillieren könnte.

Erweitert man den Betrachtungswinkel, liegt der Gleichgewichtswert eher um 15’300 / 15’450 (orange), sodass der Index noch eine positive Bilanz aufweist. Ein Rückgang in dieses Areal ist allerdings angesichts des statistisch schwachen Verlaufs im August und September nicht auszuschliessen.

Trading-Idee: Auf steigende Kurse ausgerichtete Hebelprodukte wie der Valor 48958400 der UBS sind vorerst weiter haltenswert. Wer der statistisch schwachen Börsenphase bis Ende September nicht traut, kann Short-Hebelpapiere wie beispielsweise den

Valor 54512257 in Betracht ziehen, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt und um das Vierfache verstärkt.