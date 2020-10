Dax: Schon wieder ein Verkaufssignal

Der Deutsche Aktienindex zeigt erneut Anzeichen von Schwäche. Selbst eine Kaufzone, die sich in den Vormonaten noch bewährt hat, konnte den Markt diesmal nicht sofort stabilisieren. Eine Chance zur Bodenbildung besteht aber noch.



Der Dax (DAX 12063.57 -0.93%) ist unter die beiden letzten Korrekturtiefs um 12’250 / 12’350 gefallen und hat damit ein frisches Warnsignal gesendet. Kurzfristig ist der Markt zwar nun überverkauft, erkennbar daran dass die Preise sich am südlichen Rand des kurzfristigen Schwankungskorridors bewegen (graue Fläche). Spätestens nach einer Pause müssen Anleger sich aber auf weitere Verkäufe gefasst machen. Erst eine Erholung über den Monatsdurchschnittspreis um 12’800 (blau) wäre wieder ein Zeichen, dass die technische Ausgangslage sich wieder verbessert.

Als Stabilisator verbleibt nun nur noch das langfristige Durchschnitts-Preisband (violett) um 12’000, zugleich ist dort auch die Grenze des mittelfristigen Schwankungskorridors (blaue Fläche) erreicht. Stärkere Verluste ohne vorausgehende Erholung sind nur in Panikphasen des Marktes zu erwarten. Nach einer kleinen Unterbrechung des Abwärtstrends wird sich der statistische Bewegungsspielraum aber in den nächsten Monaten so weit nach Süden ausweiten, dass die nächste horizontale Umkehrzone bei 11’250 / 11’600 auch ohne einen extremen Verlauf des Dax problemlos erreichbar wird.