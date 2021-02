Dax: schrittweise neues Potenzial

Der Deutsche Aktienindex schiebt sich an seinen statistisch vorhersehbaren Grenzen weiter nach oben. Rückschläge sollten zunächst ein Ausmass von wenigen hundert Punkten nicht mehr überschreiten, sonst stimmt etwas nicht.

Der Dax klettert an dem oberen Limit seines aus vergangenen kurzfristigen Schwankungen berechenbaren Prognosekorridors (graue Fläche) weiter aufwärts. Das dadurch bezifferbare Potenzial reicht aktuell bis etwa an die 14’300er-Marke, nach unten lässt der Kanal zugleich Luft bis etwa 13’700, wobei kleinere Korrekturen im Idealfall schon am Monatsdurchschnittspreis (blau) um 13’850 auslaufen sollten.

Der mittelfristige Trend (grün) und der dazu passende Bewegungskorridor (blaue Fläche) lassen Luft bis 14’350/14’600. Zugleich sind im Bereich der 13’000er-Marke stärkere Orientierungspunkte für Nachkäufer erkennbar, die sich auch in näherer Zukunft bewähren sollten, wenn der Markt überhaupt noch einmal zeitnah so deutlich nach unten ausschlägt.

Trading-Idee: Mit Papieren wie beispielsweise dem Valor 48958400 von UBS konnten Anleger zuletzt vergünstigt in die mittelfristige Aufwärtsbewegung des Dax einsteigen. Es verstärkt Kursbewegungen des Index um den Faktor vier und ist auch weiterhin eine attraktive Option für Long-Positionen.