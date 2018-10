Dax: Schwaches Marktumfeld

Der Deutsche Aktienindex startet am Montag begleitet von negativen technischen Signalen in den Handel: Der Rückfall unter die 11’700er-Marke erwies sich in der Vorwoche als nachhaltig. Zwar ist jederzeit eine Zwischenerholung in Richtung 12’000 Punkte möglich, doch selbst dann bleibt die Prognose eher schlecht.

Marktteilnehmer orientieren sich aktuell offenbar weiterhin mit Verkäufen an der Untergrenze des Abwärtstrends (schwarz), die somit eine leichte Stabilisierungszone um derzeit etwa 11’470 bildet – Tendenz fallend. Von dort ausgehende Erholungen (gelb) haben zunächst auch nur Potenzial bis etwa 11’800/11’850 und nur im Idealfall bis an den Monatsdurchschnittspreis des DAX (blau) im Bereich der 12’000er-Marke. Ein stärkerer Anstieg an die obere Begrenzung des Abwärtstrends ist aus heutiger Sicht wenig wahrscheinlich (grün).

Chart2

Geringfügig grösser ist die Gefahr eines sich beschleunigenden Ausverkaufs (rot), wobei das nächste langfristige Kursziel erst zwischen 9100 und 9600 an einer waagerecht verlaufenden Kaufzone und einem Aufwärtstrend liegen würde.