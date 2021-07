Dax: Seitwärts mit positivem Unterton

Der Deutsche Aktienindex verharrt in seiner aktuellen Handelsspanne, zeigt innerhalb dieser Range aber inzwischen wieder positive Mikro-Signale. Behält er diese Tendenz bei, müssten Anleger den nun bevorstehenden Börsenmonat nicht fürchten.

Der August ist der statistisch schlechteste Börsenmonat für den Dax und teilt sich diesen Rekord je nach untersuchtem Zeitraum mit dem September. Daher lohnt es sich, besonders genau auf mögliche technische Warnzeichen zu achten. Bislang ist davon aber auf der untergeordneten Zeitebene noch nichts zu spüren: Der kurze Schwächeanfall Mitte Juli blieb folgenlos, der Index wurde im Gegenteil sogar schnell wieder bis in die obere Hälfte seiner Tradingrange zurückgekauft. Nur an der 15’800er-Marke ist nach wie vor Schluss.

Doch im Gegenzug scheint sich das Areal um 15’300 / 15’450 trotz seines einmaligen Versagens immer noch als zumindest schwache untere Wendezone zu qualifizieren. Damit bleibt der nächste stärkere Haltebereich im Süden bei 14’800 / 14’950 bislang ausser Reichweite. Eine erste frühe Stabilisierung ist auch schon an der verstärkt in den Vortagen gehandelten Zone um 15’500 / 15’530 möglich. Eine weitere Umsatzhäufung bei 15’650 kommt gleichzeitig als erste schwache Barriere in Betracht.

Trading-Idee: Auf steigende Kurse ausgerichtete Hebelprodukte wie der Valor 48958400 der UBS können weiter gehalten werden, sollten aber mit Stoppkursen unterhalb der 14’800er-Marke abgesichert werden.

Wer zudem über einen weiter gehenden Schutz seines Portfolios nachdenkt, greift zu Short-Papieren wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt und um das Zehnfache verstärkt.

