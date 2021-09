Dax: Serie fallender Zwischenhochs

Der Deutsche Aktienindex dürfte kurz vor dem nächsten Härtetest einer bislang stets bewährten Bodenbildungszone stehen. Auch diesmal müssen sich Anleger noch nicht allzu viele Sorgen machen, dennoch bleibt Alarmstufe gelb bestehen.

Der Dax fällt seit Anfang September im kurzfristigen Zeitfenster kontinuierlich ab, stabilisierte sich aber an der bereits in den Vormonaten wirksamen Kaufzone bei 14’800 / 15’000 erneut. Solange die Nachfrage auf diesem Niveau anhält, brauchen sich Investoren nicht vor einem stärkeren Einbruch zu fürchten. Da dort aktuell auch der Langfrist-Durchschnitt des Index (violett) als zusätzlicher, in Aufwärtstrends erprobter Wendepunkt verläuft, stehen die Chancen gut.

Für eine anhaltende Entwarnung wäre allerdings der Sprung über die kurzfristige Abwärtstrendlinie wünschenswert, die sich aus einer Verbindung der jüngsten Zwischenhochs konstruieren lässt (rot). Zusammen mit Umsatzhäufungen bei 15’500 und 15’650 Punkten bildet sie derzeit die erste ernst zu nehmende technische Hürde.

Trading-Idee: Startet der Dax nach dem Ende der gefährlichen Börsensaison im Spätsommer zu seiner nächsten 10-Prozent-Rally, können Papiere wie die Valor 48958400 der UBS im Idealfall bis zu 40% an Wert gewinnen. Solange der Markt nicht unter 14’800 fällt, bleiben sie damit ein interessanter Depotbestandteil.

Wer sich kurzfristig dagegen weiterhin gegen eine mögliche Schwäche absichern möchte, kann beispielsweise zur Valor 54512257 greifen, die Indexverluste in Gewinne verwandelt, und ebenfalls um rund den Faktor vier verstärkt.