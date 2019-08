Dax: frisches Potenzial bis 12’200?

Ein guter Start in den Handel weckt vor dem Wochenende erstmals seit Anfang August wieder Hoffnungen auf einen frischen Kaufimpuls beim Dax (DAX 11956.24 0.99%). Behauptet sich der Index nachhaltig – und vor allem auch per Tagesschlusskurs – über der zuletzt massiv als Blockade wirkenden 11’850er-Marke, käme die nächste horizontale Wendezone um 12’200/12’450 in Reichweite.

Die Stabilisierung des Dax an dem von vielen Marktteilnehmern beobachteten 200-Tage-Durchschnittspreis (violett) in der Sommerpause spricht dafür, dass trotz der üblichen Sommerschwäche die Käuferseite die übergeordnete Tendenz weiterhin mitbestimmt. Kurse bis 12’650/12’900 bleiben damit im Bereich des Möglichen (grün), ein darüber hinausgehendes Plus – beispielsweise zurück an die Hochpunkte um 13’600 – wird aber mehr Geduld erfordern.