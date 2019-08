Dax: So erkennen Sie den Trendwechsel

Der Deutsche Aktienindex zeigt Anzeichen eines weiteren Erholungsversuchs. Doch selbst wenn der starke Verkaufsdruck auf dem nun erreichten Preisniveau endlich überwunden wird, dürfen sich Anleger nicht zu früh freuen.

Die kurzfristig entscheidende Hürde verläuft nach wie vor bei 11’850 Punkten. Sollte der Dax (DAX 11824.1 1.05%) auch darüber noch gekauft werden, wäre auf dieser Zeitebene ein erstes Stärkesignal generiert. Allerdings ist dies nicht automatisch mit einem vollständigen Trendwechsel zurück nach oben gleichzusetzen, auch wenn das Kursziel aus dieser Perspektive (grün) sich dann auf 12’200 bis 12’450 nach oben verschieben würde.

Um den übergeordneten Trend des Marktes zu verstehen, ist allerdings ein Blick auf den weiter zurückreichenden Kursverlauf notwendig: Hier zeigt sich seit Ende 2017 eine Serie fallender Zwischenhochs und Zwischentiefs (rote Pfeile). Solange diese Entwicklung weitergeht, müssen Anleger weiter vorsichtig bleiben.

Erst eine dauerhafte Notiz des Index deutlich über 12’600er-Marke würde Zweifel an einer nachhaltigen Stabilisierung minimieren und zumindest weitere Gewinne in Richtung 12’900/13’500 erwarten lassen. In diesem Jahr werden Anleger das vermutlich nicht mehr erleben.