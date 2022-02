Dax: so schnell wird es nicht besser

Der Deutsche Aktienindex unterbricht seine Erholungsbewegung am oberen Rand seines statistisch kalkulierbaren Bewegungsspielraums auf der untergeordneten Zeitebene. Eine Fortsetzung bleibt für die kommende Woche zwar möglich, doch das Risiko steigt wieder.

Der Dax hat sein kurzfristiges Potenzial im entsprechenden Schwankungsband (rot) ausgeschöpft, was für eine Pause spricht. Nach einer Beruhigung ist in den nächsten Tagen ein weiterer Anstieg bis an die markante horizontale Wendezone bei 15’700 / 15’800 möglich. Zuvor drohen allerdings Rückschläge bis 15’220 und sogar 15’100, zwei umsatzstarke Preisniveaus aus den Vortagen.

Erst hier dürfte sich der Trend der kommenden Wochen entscheiden: Besteht das aktuelle Kaufinteresse noch darüber hinaus, was mittelfristig durchaus eine realistische Option darstellt, sollten die Hochs bei 16’300 in den kommenden Wochen wieder auf dem Programm stehen.

Trading-Idee: Wer einen möglichen Rückschlag sichern will, kann vorübergehend über den Einsatz von Short Faktor Zertifikaten wie der Valor 112514462 der UBS nachdenken oder bestehende Long-Engagements teilweise auflösen, um sie möglicherweise später noch einmal günstiger nachzukaufen. Mittelfristig agierende Investoren sitzen eine Konsolidierung dagegen eher aus, und nutzen günstigere Preise zum Aufstocken von Bull-Scheinen wie einem Long Mini Future (Valor 112681783)