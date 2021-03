Dax: So viel Platz ist bis zum nächsten Stopp

Der Deutsche Aktienindex scheint seine jüngste Korrektur schon hinter sich zu lassen und sendet damit positive Signale. Doch gewisse Grenzen dürfte der Markt dennoch erst mit Verzögerung überschreiten.

Infobox öffnen

Der Dax könnte mit Rekordpreisen in die neue Handelswoche starten, zumindest der länger in den Abend hinein gehandelte Futures machte es am vergangenen Freitag schon vor und kletterte auf einen frischen Spitzenwert. Damit neutralisiert der Markt auch das Warnsignal (rot), das er Mitte März durch einen Intraday-Richtungsumkehr am damaligen Hoch gesendet hatte. Es folgte zwar eine Konsolidierung, doch sie fiel im Vergleich zu vorausgegangenen Rückschlägen erstaunlich moderat aus.

Infobox öffnen

Im kurzfristigen Schwankungskorridor (graue Fläche) hat der Index für eine neue Kaufwelle Luft bis an die 15’000er-Marke – Tendenz steigend. Das Rückschlagspotenzial bleibt dagegen auf die nächstgelegene Bodenbildungszone unterhalb des momentanen Kursniveaus limitiert, die bei 14’400/14’500 definierbar ist.

Auch der mittelfristige Aufwärtstrend (braun) lässt nur einen Anstieg bis knapp unter 14’950 zu, ohne dass der Index seinen Steigungswinkel weiter erhöht. Nur der Schwankungskanal dieser Zeitebene (blau) reicht geringfügig darüber hinaus, bis etwa 15’200 Punkte. Damit stellt er den höchsten Orientierungspunkt dar, der sich ohne eine Marktüberhitzung zeitnah erreichen lässt. In den nächsten Wochen werden sich aber alle genannten Limits weiter nach Norden verschieben.

Trading-Idee: Mehr als Teilgewinnmitnahmen der hier seit Monaten vorgestellten Long-Papiere wie beispielsweise des Valors 48958400 der UBS müssen Anleger derzeit nicht erwägen – und auch nur dann, wenn der persönliche Ereignishorizont eher kurzfristig ausgerichtet ist. Wer längerfristig denkt, kann dagegen auch komplett an seinen Positionen festhalten.



Der Gedanke, darüber hinaus von einer kleinen Korrektur mit Short-Papieren wie beispielsweise dem Valor 54512257 zu profitieren, ist zwar verlockend – geeignet ist diese Strategie aber nur für sehr Wagemutige, denn sie ist gegen den übergeordneten Trend gerichtet.