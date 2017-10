Dax springt über die Marke von 13’000 Punkten

(Reuters) Nach mehreren vergeblichen Anläufen hat der Dax (DAX 12982.89 0.09%) am Donnerstagnachmittag die 13’000-Punkte-Marke geknackt. Der deutsche Leitindex kletterte 0,2% auf 13.002 Zähler und notierte damit so hoch wie noch nie in seiner fast 30-jährigen Geschichte. Allerdings trauten die Anleger dem Braten nicht ganz. «Die politischen Krisen sind ja nicht auf einmal verschwunden», sagte ein Händler. «Aber das Knacken der runden Marke ist schon für viele ein Kaufsignal.» Allerdings kam der Anstieg für die meisten Börsianer überraschend. Denn es fehle an echten Impulsen. «Von Euphorie ist hier keine Spur», fügte ein anderer Händler hinzu. Daher zog sich der Dax schon nach wenigen Minuten wieder unter die Marke zurück.

Auslöser der Käufe im Dax war laut Händlern der etwas nachgebende Euro. Die Gemeinschaftswährung verlor zeitweise etwa einen viertel US-Cent zu ihrem Tageshoch und nahm den Anlegern damit die Sorgen vor einem hohen Wechselkurs, der die Export-Chancen der Unternehmen auf dem Weltmarkt mindert.

Noch Anfang der Woche hatten die Sorgen der Anleger vor den Folgen der Krise in Katalonien den Euro belastet und damit den Dax bis auf wenige Zähler an die 13’000er Marke geschoben. Doch nach dem vorläufigen Verzicht Kataloniens auf die Ausrufung der Unabhängigkeit hatte der Euro seinen Aufwärtstrend wieder aufgenommen und noch am Vormittag mit 1,1880 Dollar ein Zweieinhalb-Wochen-Hoch erreicht. Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung hatte am Finanzmarkt die Skepsis über den geldpolitischen Zeitplan der US-Notenbank Fed angeheizt.

Doch diese Spekulationen erhielten am Nachmittag einen Dämpfer. Die US-Produzentenpreise stiegen in der Kernrate stärker als erwartet.. «Hierbei zeigen die Zahlen, dass die zuletzt rückläufigen Zinserwartungen verfrüht gewesen sein könnten», erklärte Helaba-Analyst Ralf Umlauf.