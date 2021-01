Dax: Stabilisierung dürfte nicht lange dauern

Der Deutsche Aktienindex konsolidiert einen Teil der deutlichen Gewinne, die seit dem jüngsten Zwischentief im Oktober angefallen sind. Dabei zeigt der Markt bisher allerdings noch kein besonders alarmierendes Verhalten.



(DAX 13'505.20 -1.18%)" src="https://datawrapper.dwcdn.net/wE7Vp/13/" width="300" height="135" frameborder="0" scrolling="no" aria-label="chart">

Der Dax folgt im kurzfristigen Chart inzwischen einem leicht fallenden Trendkorridor (rot), der aktuell Luft nach unten bis etwa an die 13’300er-Marke lässt. Auf der Oberseite bildet dieser Einflussfaktor um 13’900 eine Barriere, doch schon 100 Punkte vorher dürften sich Verkäufer am Monatsdurchschnittspreis (blau) orientieren.

Nach einem Anstieg von rund 2500 Punkten in nur drei Monaten kommen Gewinnmitnahmen nicht überraschend. Doch schon das Areal zwischen 13’300 und 13’500 könnte den Index wieder stabilisieren – es ist in den Köpfen vieler Marktteilnehmer noch als wichtige Hürde aus dem Vorjahr präsent, und ein Rollentausch hin zu einer Bodenbildungszone ist in diesen Fällen häufiger zu beobachten. In diesem Fall käme knapp darunter noch der langfristige Durchschnittspreis (violett) als nachfragesteigernder Faktor hinzu. Berücksichtigt man noch die auf gleicher Höhe verlaufende Mittellinie des übergeordneten Aufwärtstrends (grün) und den dort endenden Schwankungskorridor (blaue Fläche), erscheint eine erneute Richtungsumkehr des Marktes relativ aussichtsreich.

Trading-Idee: Mit Zertifikaten wie beispielsweise dem Valor 48958400 der UBS können Anleger Korrekturen nutzen, um günstiger in einen weiteren Aufwärtstrend des Dax einzusteigen.