Dax: Sturmwarnung!

Der Deutsche Aktienindex kommt in unruhiges Fahrwasser: Kurzfristig fällt der Markt mit hoher Geschwindigkeit. Unterbrochen wird diese Entwicklung nur von ebenso dynamisch verlaufenden Bärenmarktrallys, die jedoch – wie gestern – nicht einmal einen Tag anhalten. Anleger müssen nun besonders vorsichtig sein.

Nachdem der Dax (DAX 12231 -0.95%) tagelang eher am unteren Rand des aus vergangenen Schwankungen berechneten Prognosekorridors (grau) verlief, wagte er sich für wenige Minuten in die Mitte dieses weiter stark fallenden Kurskanals zurück. Doch schnell wurde diese Mini-Erholung von Marktteilnehmern zu verstärkten Verkäufen genutzt, was ein negatives Zeichen darstellt. Die kurze Gegenbewegung nach oben reichte nicht einmal bis zur ehemaligen markttechnischen Unterstützung um 12.545 (rot), das ist ebenfalls ein Schwächesignal.

Aus mittelfristiger Sicht scheint ein Test der nächsten Haltezone um 11’725/11’870 bereits so gut wie sicher zu sein. Doch auf dem Weg dahin kann der in immer stärkere Schwankungen geratende Dax auch erst wieder signifikant in die andere Richtung ausschlagen. Solange er dabei jedoch unter der 12’600er-Marke bleibt, was aktuell wahrscheinlich ist, stehen die Börsenampeln weiter auf Rot.