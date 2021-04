Dax: symptomloser Verlauf

Der Deutsche Aktienindex vollzieht eine Mini-Konsolidierung, die man ihm aber kaum anmerkt. Der «Tag null» dieser kleinen Korrektur liegt schon eine Woche zurück – doch anders als befürchtet wurde der Index nicht zum Intensivpatienten.

Den Startschuss für die kleine Atempause im aktuellen Aufwärtstrend lieferte eine Intraday-Richtungsumkehr am neuesten Verlaufshoch des Dax (roter Pfeil), die unter Analysten als Warnsignal bekannt ist und in der Vergangenheit schon häufiger einen kleineren Schwächeanfall auslöste. Doch diesmal zeigte sich der Index bislang nicht anfällig für Gewinnmitnahmen – obwohl er inzwischen deutlich höher gepreist ist als noch vor wenigen Monaten.

Somit verläuft der Dax als Temperaturkurve des Marktes weiter in einem steigenden Aufwärtstrendkanal (grün), aus dem sich Kursziele bei 15’450/15’500 auf der Oberseite und eine erste Stabilisierungszone um 14’750/14’800 ableiten lassen. Aus einer mittelfristigen Perspektive hat sich das Tempo sogar über die die in den Vormonaten gültigen Werte erhöht, hier ist langsam eine Überhitzung erkennbar. Zu sorglos sollten Anleger daher den Gesundheitszustand des Index also auch weiterhin nicht beurteilen. Für Notfallmassnahmen ist es aber ohne weitere Warnsignale vermutlich noch zu früh.

Trading-Idee: Long-Zertifikate wie der seit vielen Wochen an dieser Stelle vorgestellte Valor 48958400 der UBS bleiben für Anleger interessant. Wer schon länger investiert ist, kann aber je nach persönlichem Risikoempfinden auf dem aktuellen Kursniveau weiterhin Teilgewinne mitnehmen.