Dax: Trend bleibt auf der Kippe

Die Abwärtsbewegung des Marktes stoppte erwartungsgemäss erneut im Bereich der 15’000er-Marke. Wenn die Stimmung nicht anhaltend besser wird, droht sich diese Bodenbildungszone aber abzunutzen.

Der Abverkauf des Dax pausiert an dem bereits vielfach bewährten Wendeareal um 14’800 / 15’000, was nun wieder Spielraum nach oben bis an das obere kurzfristige Schwankungsband (rot) bei etwa 15’500 / 15’600 ermöglicht. Ein Anstieg in diesen Bereich wäre allerdings noch kein positives Signal, sondern nur eine normale technische Gegenreaktion auf die jüngsten Verluste.

Erst wenn sich der Markt wieder nördlich der Mitte seiner übergeordneten Handelsspanne von 14’800 bis 16’300 einpendelt, wäre die Prognose wieder besser. Der diesbezüglich entscheidende Preisbereich liegt etwa bei 15’700 / 15’800 Punkten und dürfte aktuell kaum zu überwinden sein.

Trading-Idee: Eine Absicherungsstrategie lässt sich beispielsweise mit Short Mini Futures der UBS (Valor 112898915) umsetzen. Wer dagegen wieder auf eine Erholung setzen will, kann auf Long-Alternativen wie den Valor 112681783 zurückgreifen.