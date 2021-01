Dax: Trend schwächt sich nur leicht ab

Nur unwesentlich weiter reicht das Potenzial im mittelfristigen Schwankungskorridor (blaue Fläche), hier ist aber mehr Platz nach Süden – erst an der horizontalen Wendezone um 12’800 dürfte eine grössere Schwäche auslaufen. Auch aus der Vogelperspektive ist aber ein steigender Trend auszumachen, sodass die Vorhersage insgesamt optimistisch bleibt.

Auch 2021 können Optimisten nach wie vor an Papieren wie dem hier mehrfach vorgestellten Valor 48958400 der UBS festhalten. Der Schein würde bei einem Anstieg des Dax in Richtung 14’500 weiter um bis zu 15% an Wert gewinnen. Erste Teilgewinnmitnahmen sind allerdings auch jetzt schon eine gute Idee.