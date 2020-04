Dax: Trendwechsel auf der kurzfristigen Ebene?

Mit einer vorbildlichen Erholungsbewegung hat der Deutsche Aktienindex sich überraschend deutlich von den Tiefs des vorausgegangenen Crashs abgesetzt. Doch nun ist der Schwung raus. Ist dies endlich das vielfach vorausgesagte Ende der Bärenmarktrally?

Der Dax (DAX 10399.19 -0.15%) ist zwischen rund 10’150 und 10’800 in eine Tradingrange übergegangen. Jetzt aber den Tod des kurzfristigen Aufwärtstrends auszurufen, wäre verfrüht. Dazu sollte die Tendenz auf dieser Zeitebene sichtbarer kippen, Preise unter 9900 wären eine Voraussetzung für diese Prognose. Solange es nicht dazu kommt, bleiben alternativ auch ein Ausbruch über die nun verzögernde technische Barriere um 10’800/11’000 und sogar ein weiterer Anstieg in Richtung der 11’500er-Marke möglich.

Auch wenn die aktuelle Situation gerne als «einmalig» und «nie zuvor dagewesen» dargestellt wird, so trifft dies – zumindest am Aktienmarkt – sicher nicht zu. Bereit ein Blick zurück auf die letzten zwanzig Jahre genügt, um diverse vergleichbare Crashs zu erkennen (rote Pfeile). Dass vereinzelte fundamentale Parameter wie beispielsweise eine bessere Versorgung mit Liquidität im aktuellen Fall anders sind, bleibt unbestritten. Doch die Abfolge von Panik, ersten Schnäppchenkäufen und nächster Verkaufswelle ist häufig gleich. Ob der vermeintliche Weltuntergang nun durch Terror (11. September 2001), einen drohenden Kollaps des gesamten Finanzsystems (2008/2009) oder eine Pandemie ausgelöst wird – Marktteilnehmer verhalten sich in der Masse immer ähnlich.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)