Dax: Trennungsängste sind hilfreich

Investoren können sich offenbar nur schwer von ihren bestehenden Positionen losreissen – auch wenn der Deutsche Aktienindex zuletzt ein bisschen überhitzt war. Doch schon durch dieses Zögern beginnt sich das Problem zu lösen.

Der Dax hat sich wieder deutlich vom oberen Rand seines kurzfristigen Schwankungskorridors entfernt (graue Fläche), der inzwischen frisches Aufwärtspotenzial bis knapp an die 15’000er-Marke zulassen würde. Diese Entwicklung glückte ganz ohne Korrektur: Da sich offenbar zu wenige Marktteilnehmer von ihren Beständen trennen wollten, spielte sich die notwendige Konsolidierung bisher in einer harmlosen Seitwärtsbewegung oberhalb der nächstgelegenen schwachen horizontalen Wendezonen bei 14’400/14’500 ab. Der erste stärkere Bodenbildungsbereich am Monatsdurchschnittspreis (blau) und am unteren Rand des Bewegungskorridors bei rund 14’250/14’350 wurde bislang nicht einmal getestet – ein Stärkesignal.

Der bisherige, linear steigende Bewegungskanal des Dax (grün) könnte durch ein steileres Exemplar abgelöst worden sein (braun), das momentan bei etwa 14’900 Punkten endet. Der mittelfristige statistische Schwankungsspielraum (blaue Fläche) reicht sogar schon weitere 250 Punkte darüber hinaus. Auf dieser Zeitebene ist zudem die markante Umkehrzone um 14’150 besser zu sehen, die das vorläufige Maximalkursziel einer Korrektur darstellt. Klammern sich Investoren aber weiter so an ihren Long-Positionen fest, dürfte es vielleicht nicht gebraucht werden.

Trading-Idee: Mit etwas Glück könnten Kaufwillige für neue Positionen noch zeitnah etwas günstigere Einstiegspreise vorfinden. Daher bleiben Teilgewinnmitnahmen der hier seit Monaten vorgestellten Long-Papiere wie beispielsweise des Valors 48958400 der UBS nach wie vor die sinnvollere Strategie für Anleger mit kurzem Zeithorizont. Wer längerfristig denkt, kann dagegen auch komplett an seinen Positionen festhalten. Der Gedanke, darüber hinaus von einer kleinen Korrektur mit Short-Papieren wie beispielsweise dem Valor 54512257 zu profitieren, ist zwar verlockend – geeignet ist diese Strategie aber nur für sehr Wagemutige, denn sie ist gegen den übergeordneten Trend gerichtet.