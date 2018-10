Dax und Dow Jones: Chance vertan

Der DAX hat am Freitag die Chance vertan, den Abwärtstrend zu brechen und die Gesamtlage zu verbessern. Der Ausbruch, der am Donnerstag generiert wurde, wurde am Freitag negiert. Dies erfolgte mit leicht anziehenden Umsätzen. Die Indikatoren haben Verkaufssignale generiert oder stehen kurz davor. Diese Eintrübung der technischen Lage dürfte dafür sorgen, dass die Unterstützungszone erneut getestet wird.