Dax und Dow Jones: Crash beendet

Von einem Aufwärtscrash wie beim Dow Jones (Dow Jones 25520.96 -2.54%) konnte beim Dax (DAX 12672.22 -0.88%) nie die Rede sein. Vielmehr vollzog der deutsche Leitindex in der Vorwoche einen False Breakout, also einen misslungenen Ausbruchsversuch. Er war von einem Verkaufssignal und einer Divergenz beim MACD-Indikator begleitet. Kurz danach wurde die kurzfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen, und zum Wochenschluss wurde der Unterstützungsbereich erreicht. Zum Wochenstart kommt es nun darauf an, ob dieser Bereich verteidigt werden kann oder ob er nach unten verlassen wird. Sollte der Bereich um 12’700 Punkte unterschritten werden, dürfte sich die Abwärtsbewegung noch ausweiten.