Dax und Dow Jones: Da geht noch etwas

Dax

Chart 1

Der Dax (DAX 12902.65 0.58%) war in der vergangenen Woche technisch betrachtet auf der Stelle getreten, auch wenn an den letzten Tagen immer wieder neue kurzfristige Tops generiert wurden. Das Verkaufssignal beim Stochastik-Indikator dürfte in den nächsten Tagen vom MACD-Indikator bestätigt werden.

Dieser beginnt bereits abzukippen, was am Histogramm gut zu erkennen ist. Am Freitag wurde ein Shooting Star hinterlassen, was ebenfalls für eine Korrekturbewegung spricht. Somit könnte es schwerfallen, weiter in den Widerstandsbereich vorzudringen.

Dow Jones

Chart 2

Der Dax konnte aus dem jüngsten Widerstandsbereich nach oben ausbrechen und hat die nächste Ebene erreicht. Der Ausbruch wurde mit leicht anziehendem Umsatz vollzogen. Der MACD-Indikator hat mit dem Abprallen an seiner Triggerlinie ein neues Kaufsignal generiert. Damit hat sich kurzfristiges Aufwärtspotenzial bis in den Bereich des Tops von Mitte Juni eröffnet. Trotz der aktuell positiven Lage sollte der saisonale Effekt der Herbstschwäche nicht vergessen werden.