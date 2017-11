Dax und Dow Jones: Es stehen wieder Entscheidungen an

Der Dow Jones (Dow Jones 23557.99 0.14%) ist nach dem Trendbruch und der abgeschlossenen kurzen Konsolidierung wieder an das Top von Anfang November herangelaufen. Die Indikatoren haben diese Bewegung bislang nicht mitgemacht und damit Divergenzen gebildet. Die Umsätze waren in den letzten Tagen kontinuierlich rückläufig, was auch am Feiertag in der vergangenen Woche gelegen hat. Der Wochenauftakt könnte positiv ausfallen, ein Scheitern an der Topmarke von Anfang November ist aber trotzdem möglich. Eine Entscheidung steht in dieser Woche an.