Dax und Dow Jones: Es hätte so schön werden können

Die Korrekturbewegung hat den Dax (DAX 13058.66 0.5%) wie erwartet in die Unterstützungszone geführt. Als sich abzeichnete, dass sie nicht gehalten werden könnte, kam der Stimmungsumschwung in Form einer Hammerformation. An diesem Tag zog der Umsatz leicht an. Diese Situation deutete darauf hin, dass die Korrekturbewegung beendet sei. Der folgende Tag bestätigte die Trendwende entsprechend. Allerdings hat der Wochenschluss die Lage wieder deutlich eingetrübt, weshalb ein Ausbruch aus dem Seitwärtstrend zum Wochenstart noch nicht zu erwarten ist. Lediglich der Stochastik-Indikator deutet an, dass eine neue Aufwärtsbewegung möglich ist.