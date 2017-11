Dax und Dow Jones: Da hat es mal gerumpelt

Dieses Gefühl haben die Börsianer schon lange nicht mehr erlebt. Innerhalb einer Woche wurden vom Top bis zum Schluss rund 400 Punkte verloren. Damit ist der Dax (DAX 13074.42 -0.4%) an die Unterstützungszone gelaufen. Zuletzt hat auch der Umsatz leicht angezogen. Der MACD-Indikator hat in diesem Szenario ein Verkaufssignal generiert. Auch der Stochastik-Indikator hat nach unten gedreht, auch wenn dies bei einem solch starken Trend nicht beachtenswert ist. Die aktuelle Unterstützungszone wird nun zum Test für die weitere Entwicklung. Ein Hineinlaufen in diesen Bereich sollte erwartet werden. Ein Halten in diesem Bereich ist aber durchaus wahrscheinlich.