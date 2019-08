Dax und Dow Jones: Da ist mit Vernunft nicht viel zu machen

Dax-Kurzfristchart

Der Dax ist auf dem Weg zur Widerstandslinie knapp unter 12’000 Punkten ins Straucheln geraten. Am Freitag rutschte der Markt mit leicht anziehendem Umsatz wieder nach unten und ist in den Bereich der Unterstützungslinie bei ca. 11’600 Punkten gefallen. Die positiven Indikatorensignale könnten die Abwärtsdynamik etwas bremsen. Der Wochenauftakt dürfte aber deutlich im Minus liegen und ein Test der Unterstützung bei ca. 11’400 Punkten nur eine Frage der Zeit sein. (Quelle der Grafik: IDMS)

Dow-Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones ist im Bereich von 26’200 Punkten an einer Widerstandslinie gescheitert und am Freitag mit hohem Umsatz an die nächste Unterstützungslinie gefallen. Das Kaufsignal beim MACD-Indikator dürfte mit der heutigen Eröffnung negiert werden. Ein weiteres Abrutschen bis ca. 24’800 Punkte ist daher nicht auszuschliessen.

(Quelle der Grafik: IDMS)

Zum Markttechniker: Christoph Geyer

