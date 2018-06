Dax und Dow Jones: Da muss man mal genauer hinschauen

Eigentlich hat doch alles so gut ausgesehen. Die Vorbereitung ist optimal verlaufen, und negative Strömungen, wie ein nach unten aufgelöster Aufwärtskeil, wurden einfach weggelächelt. Zum Wochenschluss war die Euphorie so gross, dass eine Enttäuschung nicht zu erwarten war. Die Warnungen, die von einer unterschiedlichen Indikatorenlage ausgingen, wurden einfach nicht mehr diskutiert. Einen erster Hinweis, was in den kommenden Wochen auf uns zukommen könnte, hat der Dax (DAX 12835.9 -1.34%) bereits am Freitag, noch vor der Fussballenttäuschung, gegeben. Am grossen Options- und Future-Verfallstag (traditionell von hohem Umsatz begleitet) gab er einen Teil der zuvor erzielten Gewinne ab. Auch wenn der MACD-Indikator ein Kaufsignal gegeben hat, ist dies derzeit nur als Einzelaktion zu bewerten. Damit ist in der Regel kein Spiel zu gewinnen. Der Widerstand bei rund 13’200 Punkten dürfte daher eine Hürde sein, die ähnlich schwer zu überwinden sein wird wie das Überstehen der Gruppenphase der deutschen Nationalmannschaft.