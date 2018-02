Dax und Dow Jones: Das ist mal ein Ausverkauf

Es ist nicht unüblich, dass der Dax (DAX 12298.93 1.58%) die Vorgaben aus den USA nicht nur umsetzt, sondern auch zur Übertreibung neigt. So konnten in den vergangenen Tagen einige Unterstützungsmarken nicht gehalten werden. Der Bereich um 11’900 Punkte hätte nun die nächste Anlaufzone bedeutet. Allerdings zogen der Umsatz in der Abwärtsbewegung kontinuierlich an, sodass von einer Ausverkaufssituation gesprochen werden kann. Die Divergenz beim MACD-Indikator dürfte mit den jüngsten Verlusten abgearbeitet sein. Es besteht nun eine gute Chance, dass der Markt eine Gegenbewegung vollzieht. Die durchbrochenen Unterstützungslinien dürften allerdings auf dem Weg nach oben jetzt als Widerstände fungieren. Die steile Abwärtsbewegung schreit aber förmlich nach einer Korrektur.