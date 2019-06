Dax und Dow Jones: Das war ein Schlag ins Gesicht

Der Dax (DAX 11792.81 0.56%) konnte in der vergangenen Woche die Aufwärtstrendlinie nicht mehr verteidigen und rutschte dynamisch auch unter die runde Marke von 12’000 Punkten. Inzwischen ist der deutsche Leitindex an der Unterstützungslinie bei ca. 11’700 Punkten angekommen. Hier konnte am Freitag zwar zunächst Halt gefunden werden. Dies dürfte aber mit den US-Vorgaben zum Wochenauftakt kaum weiterhelfen. Das nächste Kursziel nach unten lautet 11’400 Punkte.