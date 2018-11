Dax und Dow Jones: Der Wochenauftakt wird entscheidend

Die vergangene Woche muss an den internationalen Märkten unterschiedlich bewertet werden. Der Dow Jones (Dow Jones 25600.14 -1.5%) konnte zulegen und neigte nur am Freitag zur Schwäche. Der Nasdaq-Index begann bereits am Donnerstag mit leichten Abschlägen. Dagegen kam der Dax (DAX 11325.44 -1.77%) nicht über eine Seitwärtsbewegung hinaus. Beim Nikkei ist der Aufwärtstrend noch intakt, könnte aber in der ersten Wochenhälfte gebrochen werden.

Dax

Chart 1

Der Dax hat nach dem Trendbruch eine kleine Seitwärtsrange etabliert. Die Kaufsignale bei den Indikatoren haben bislang keine Aufwärtsdynamik entfalten können. Die Signale sind zwar noch nicht abgearbeitet, dürften aber an Kraft verlieren. Ein Ausbruch aus der Seitwärtsrange nach oben ist zwar weiterhin möglich, wird aber mit zunehmender Dauer unwahrscheinlicher. Ein freundlicher Wochenstart könnte die Lage weiter aufhellen. Sollte der Ausbruch nach oben gelingen, droht allerdings bereits im Bereich zwischen 11’800 und 12’000 Punkten der nächste massive Widerstand.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones hat einen steilen Aufwärtstrend etabliert. Im Bereich von 26’200 Punkten befindet sich ein schwacher Widerstand. Das Kaufsignal beim MACD-Indikator dürfte inzwischen abgearbeitet sein. Der Stochastik-Indikator steht kurz vor einem Verkaufssignal. Am Freitag wurde der Aufwärtstrend bereits angerissen. Die jüngste Anstiegsbewegung war von fallendem Umsatz begleitet. Daher deutet einiges darauf hin, dass die neue Woche eher im Zeichen von Gewinnmitnahmen stehen dürfte.