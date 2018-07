Dax und Dow Jones: Die Beobachter in Aufruhr

Weder ein Fussballspiel noch eine Marktbewegung verdient diese Attribute und trotzdem waren sie in der jüngsten Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle zu lesen. Natürlich war es für uns alle eine Enttäuschung, dass die deutschen Fussballer in der Vorrunde ausgeschieden sind. Für den Anleger, der auf steigende Notierungen gesetzt hat, sind die aktuellen Marktbewegungen ebenfalls enttäuschend. Zu einem Desaster wird es an den Märkten aber erst, wenn man das nötige Money Management nicht beachtet.

Dax

Chart 1

Die wichtigste Nebensache der Welt wurde für den Anhänger deutscher Fussballkunst in der vergangenen Woche jäh beendet. Die Anleger haben sich aber deshalb nicht wieder dem Aktienmarkt zugewendet. Auch das Sommertheater um die politische Landschaft geht ungebremst weiter. Dies ist auch nicht verwunderlich, da offenbar eine Annäherung oder ein Kompromiss nur schwer zu erreichen sind. Irgendwie spiegelt sich dies auch im Kursverlauf des DAX wider. Die Börse mag nun einmal keine Unsicherheit und so bröckeln die Kurse weiter vor sich hin und der Trendbruch am Freitag dürfe nur für eine kurze Freude sorgen. Der letzte Handelstag der vergangenen Woche hatte einen Doji hinterlassen, was ein Ausdruck für Unsicherheit darstellt. Somit könnte sich die Abwärtsbewegung noch bis in den Bereich der Unterstützungszone ausweiten.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones (Dow Jones 24307.18 0.15%) Index hat seit dem Scheitern am Widerstandsbereich um 25’500 Punkte einen neuen Abwärtstrend etabliert. Am Freitag bestand die Chance auf einen Ausbruch nach oben. Die Stimmungswende innerhalb des Handelstages deutet aber bereits an, dass die Kraft nicht ausreichen wird, um den kurzfristigen Trend zu brechen. Damit dürfte auch das Kaufsignal beim Stochastik-Indikator negiert werden. Offenbar wollen die Marktteilnehmer den Unterstützungsbereich um 23’500 Punkte in den nächsten Wochen antesten.