Dax und Dow Jones: Die Probleme rücken in den Fokus

Die vielen Probleme, die in den letzten Monaten auch schon vorhanden waren, geraten immer stärker in den Fokus der Anleger. Selbst die USA können inzwischen die Schwierigkeiten, die sich u.a. durch die Handelsstreitigkeiten ergeben, nicht mehr ausblenden. Der freundliche Wochenschluss an den Märkten in Übersee darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch hier inzwischen die Unsicherheit Einzug gehalten hat. In Deutschland hat sich die Lage weiter verschlechtert.

Dax

Chart 1

Der Dax (DAX 11614.16 0.78%) ist unter die Unterstützungszone gefallen und hat damit weiteres Abwärtspotenzial eröffnet. Die Eröffnung am Freitag bot die Chance auf eine Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste. Sie wurde allerdings im Handelsverlauf immer mehr vertan. Zum Börsenschluss lag der Index sogar unter dem Vortragesschluss. Dieses Verhalten zeigt deutlich die Unsicherheit, die derzeit am Markt herrscht. Die Indikatorenlage ist aktuell widersprüchlich, was ebenfalls nicht für eine kurzfristige Bodenbildung spricht. Eine Erholungsbewegung auf die jüngsten Verluste bis in den Bereich von 11’800 Punkten sollte gleichwohl für die kommenden Tage nicht ausgeschlossen werden.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones (Dow Jones 25250.55 -0.35%) hat seinen seit Anfang Juli bestehenden Aufwärtstrend gebrochen und ist in den Bereich der Unterstützungszone gefallen. Die Divergenz beim Stochastik-Indikator und die Verkaufssignale haben das Ende dieses Trends bereits angedeutet. Die Erholungsbewegung am Freitag lässt etwas Hoffnung aufkeimen, dass nun eine Gegenbewegung starten könnte. Allerdings hat sich mit dem dynamischen Rückgang das Gesamtbild deutlich eingetrübt.