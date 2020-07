Dax und Dow Jones: Die Widerstände lasten schwer

Dax-Kurzfristchart

Der Dax (DAX 13046.92 0.99%) hat sich unter der Marke von 13’000 Punkten festgebissen. Die Widerstandszone lastet schwer auf dem Index. Der Umsatz ist weiterhin rückläufig. Die Chance auf einen Ausbruch nach oben besteht zwar immer noch, wird aber zunehmend geringer. Die Indikatoren geben keinen Hinweis auf die weitere Entwicklung. In dieser Woche wird aber eine Entscheidung fallen, ob der Trend gehalten wird oder ob ein Trendbruch folgt. Wegen der Saisonalität ist mit einem Trendbruch zu rechnen.

Quelle: IDMS

Dow-Jones-Kurzfristchart

Der Dow Jones (Dow Jones 26680.87 0.03%) konnte zwar einen Schub nach oben generieren, in der zweiten Wochenhälfte bröckelte der US-Index aber wieder ab. Der Stochastik-Indikator hat ein Verkaufssignal gebildet, was in der aktuellen Lage zu weiter nachgebenden Notierungen führen dürfte. Ein Bruch des seit Anfang April bestehenden Aufwärtstrends ist in dieser Woche nicht auszuschliessen.

Quelle: IDMS