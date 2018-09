Dax und Dow Jones – driften auseinander

Die Leitbörsen von Deutschland und den USA driften immer mehr auseinander. Der Dow Jones (Dow Jones 25857.07 -0.23%) befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend der von recht kurzen Korrekturen unterbrochen wird. Dagegen ist der DAX seit Juni dieses Jahres in einem Abwärtstrend und hat zuletzt wichtige Tiefs unterschritten. Dieses Auseinanderdriften ist nicht unbedingt üblich. Trotzdem könnte in der kommenden Woche nach den deutlichen Verlusten der letzten Tage eine Gegenbewegung beim DAX erfolgen.

Dax

Chart 1

Der DAX ist in der vergangenen Woche kräftig unter die Räder geraten. Die Unterstützung im Bereich von 12’100 Punkten konnte nicht gehalten werden. Zum Wochenschluss rutschte der deutsche Leitindex in den Unterstützungsbereich der sich im März etabliert hatte. Hier könnte nun ein Halt gefunden werden. Die Indikatoren haben zwar noch keine Kaufsignale generiert, sind aber auf dem Weg nach unten schon sehr weit fortgeschritten. Eine Erholungsbewegung bis in den Bereich von rund 12’100 Punkten ist zum Wochenauftakt gut möglich.

Dow Jones

Chart 2

Auch der Dow Jones wird irgendwann eine Korrekturbewegung vollziehen müssen. Zuletzt konnte er aber den Widerstandsbereich um 25’600 Punkte überwinden. Aktuell läuft eine kleine, kaum nennenswerte, Korrekturbewegung die den Index an die Ausbruchslinie geführt hat. Diese müsste, wenn es sich tatsächlich um eine Korrektur handelt, nach oben aufgelöst werden. Allerdings hat der MACD-Indikator ein Verkaufssignal generiert. Sollte dieses beachtet werden, dürfte eine ausgeprägtere Korrektur anstehen als das, was bisher passiert ist.