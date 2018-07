Dax und Dow Jones – Ein freundlicher Wochenschluss reicht eben nicht!

Es sind immer wieder die gleichen relevanten Marken die in diesen Wochen beachtet werden. Der Dax ist in der vergangenen Woche mit einer freundlichen Stimmung in den Widerstandsbereich gestiegen, der bereits im Herbst letzten Jahres für eine wichtige Unterstützung gesorgt hatte. Damit ist der Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends abgearbeitet worden. Die Chance auf einen Ausbruch über diese Zone ist auch von der Indikatorenlage her durchaus gegeben. Sollte dies gelingen, würde sich Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 13’200 Punkten eröffnen. Da sich der Dax allerdings nur selten gegen die Tendenz der US-Märkte stellt, dürfte ein solcher Ausbruch zunächst schwer fallen.