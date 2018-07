Dax und Dow Jones: Ein strahlend blauer Himmel

Die Wetterlage wird derzeit dem Sommer absolut gerecht. Mit Ausnahme von wenigen Regionen kann in Deutschland der Sommer in vollen Zügen genossen werden. Keine Wolke trübt zurzeit den blauen Himmel. Auch an der Börse hat sich die Lage wieder entschieden aufgeheitert. Ein Wetterumschwung ist nicht in Sicht. Sogar die Indikatorenlage hat sich derart verbessert, dass kaum mit einer Eintrübung zu rechnen ist.

Dax

Chart 1

Der kurzfristige Abwärtstrend wurde gebrochen, und der Dax (DAX 12543.89 0.38%) hat es geschafft, an die Widerstandszone heranzulaufen. An den letzten beiden Handelstagen konnte sogar der Umsatz leicht zulegen. Der MACD-Indikator steht kurz davor, das Kaufsignal des Stochastik-Indikators zu bestätigen. Damit besteht eine gute Chance, die Widerstandszone zu übersteigen. Sollte dies gelingen, würde sich weiteres Aufwärtspotenzial bis ca. 12’800 Punkte eröffnen. Wenn der Ausbruch misslingen sollte, sind schnell wieder Notierungen im Bereich der Unterstützung um 11’900 Punkte möglich.

Dow Jones

Chart 2

Der Dow Jones (Dow Jones 24776.59 1.31%) hat den kurzfristigen Abwärtstrend zur Seite verlassen. Wegen des geringen Umsatzes in den letzten Tagen der Konsolidierung konnte bislang auch noch keine Aufwärtsdynamik entstehen. Der MACD-Indikator steht kurz davor, das Kaufsignal des Stochastik-Indikators zu bestätigen. Damit hat sich die kurzfristige Lage etwas verbessert. Die Chance auf ein Erreichen der nächsten Widerstandslinie hat sich damit deutlich erhöht. Für einen neuen nachhaltigen Aufwärtstrend dürfte es allerdings noch zu früh sein.