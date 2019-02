Dax und Dow Jones: Ein zarter Frühlingsbote keimt auf

In den vergangenen Monaten hat es sich immer wieder gezeigt, dass die US-Märkte eine bessere Ausgangslage an den Tag legten als der deutsche Markt. So steht auch dieses Mal der Dax noch vor einem Ausbruch über eine wichtige Widerstandsmarke. Die Freitagsbewegung lässt allerdings hoffen, dass dies in den kommenden Tagen gelingen könnte. Der MACD-Indikator steht vor einem Kaufsignal, und der Umsatz hat zuletzt leicht zulegen können. Somit eröffnet sich die Chance auf einen Angriff auf den Widerstand bei ca. 11’400 Punkten und einen anschliessenden Bruch dieses Widerstands.